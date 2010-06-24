Європейці вивезуть з України ракетний окислювач

ОБСЄ планує у першій половині липня розпочати вивезення меланжу з Радехова Львівської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську директор з менеджменту і фінансів Секретаріату ОБСЄ Шахін ЛАУРІТЦЕН.

За його словами, сьогодні вранці в Івано-Франківську відбулися переговори заступника міністра оборони України Володимира ОМЕЛЬЯНЧУКА і представників ОБСЄ, на якій досягнуто домовленості про подовження проекту вивезення меланжу з України.

Ш.ЛАУРІТЦЕН наголосив, що представники ОБСЄ прибули до Івано-Франківська, щоб відправити з Прикарпаття останній потяг з меланжем.

«Як сказав представник ОБСЄ, “два сховища - Калинівка Вінницької області і Ценжів Івано-Франківської - стали готовими для проведення екологічного очищення території. Це життєво важливий проект для України”. За його словами, “це перший успішний проект з утилізації меланжу, в якому беруть участь багато сторін”. Він повідомив. що на чотирьох складах в Україні ще зберігається приблизно 13 тисяч тонн меланжу.

Ш.ЛАУРІТЦЕН повідомив, що на сьогоднішніх переговорах ОБСЄ вирішила «продовжити існуючий контракт із застосуванням нинішньої схеми утилізації меланжу в Україні».

«Перший потяг з меланжем з Радехова буде завантажено у першій половині липня, - сказав він. – Нині ведемо переговори для пошуку коштів на реалізацію цього проекту. Всього з Радехова має бути вивезено у Росію 2 тисячі 900 тонн меланжу».

За його словами уже дали згоду надати фінансову підтримку Норвегія і Швеція, а також ведуться перемовини з іншими країнами ОБСЄ.