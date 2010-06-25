КМДА домовилася з Лаврою щодо канатної дороги

Вартість будівництва канатної дороги у Києві становитиме близько 12 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор ДОБРУЦЬКИЙ.

За його словами, на сьогодні міська влада дійшла згоди з представниками Києво-Печерської Лаври, розроблено угоду, й зараз розробляється проектно-кошторисна документація щодо будівництва канатної дороги.

Як зазначив І.ДОБРУЦЬКИЙ, будівництво вестимуть дві українські компанії, які працюють на енергоринку.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року І.ДОБРУЦКИЙ повідомив, що 24 грудня 2009 р. видано розпорядження про пошук інвестора про облаштування канатної дороги.

За його словами, це буде канатна дорога з трьома зупинками “Володимирська гірка”, “Метро “Дніпро” та “Печерський ландшафтний парк”. Пізніше канатну дорогу планується продовжити до Гідропарку, а також до Ботанічного саду ім. Гришка.1

Найкращим став проект, розроблений австрійською фірмою. Згідно з обраним проектом, планується встановити 19 опор канатної дороги, які майже не видно з правобережжя, та запустити 60 вагончиків.

Разом з тим він підкреслив, що перед початком реалізації проекту канатної дороги мають відбутися громадські слухання, й інвестор має пройти містобудівну раду та отримати відповідні погодження.

За словами І.ДОБРУЦЬКОГО, термін виробництва і встановлення канатної дороги – максимально 15 місяців.