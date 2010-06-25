У Криму продовжили штормове попередження
09:33, 25 червня 2010Суспільство
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Зберігається загроза сходження селів
Штормове попередження, оголошене в Криму на початку тижня, продовжено на сьогодні, 25 червня.
Про це повідомила прес-служба кримського управління МНС.
«Очікуються сильні зливи, гроза, град і шквальний вітер, 15-20 метрів за секунду», - йдеться в прес-релізі.
На кримських річках можливий підйом рівня води до одного метра.
У регіоні зберігається загроза сходження селів.
У Джанкої через дощі сталося підтоплення приватних садиб і будинків на дванадцяти вулицях. Працюють мотопомпи.
У селищі ГРЕС поблизу Сімферополя затопило перехід. Рятувальники відкачали воду.
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