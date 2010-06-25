У Криму продовжили штормове попередження

Штормове попередження, оголошене в Криму на початку тижня, продовжено на сьогодні, 25 червня.

Про це повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«Очікуються сильні зливи, гроза, град і шквальний вітер, 15-20 метрів за секунду», - йдеться в прес-релізі.

На кримських річках можливий підйом рівня води до одного метра.

У регіоні зберігається загроза сходження селів.

У Джанкої через дощі сталося підтоплення приватних садиб і будинків на дванадцяти вулицях. Працюють мотопомпи.

У селищі ГРЕС поблизу Сімферополя затопило перехід. Рятувальники відкачали воду.