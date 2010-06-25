У Хорошковського сезон полювання на підполковників міліції?
15:03, 25 червня 2010Суспільство
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СБУ взяла трьох хабарників
Співробітники СБУ затримали двох посадовців Одеської міліції під час одержання 355 тис. грн. хабара .
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
За даними прес-центру, затримані - перший заступник начальника - начальник кримінальної міліції Київського райвідділу Одеського міськвідділу ГУ МВС України в Одеській області та начальник слідчого відділу Одеського міського главку міліції.
Обидва є підполковниками міліції. Вказану суму вони вимагали за вирішення питання щодо закриття кримінальної справи.
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