Посадовець із КМДА попався на хабарі в 115 тисяч

Служба безпеки України затримала посадовця Головного управління з питань внутрішньої політики Київської міської державної адміністрації за підозрою в отриманні хабара в розмірі 115 тис. гривень.

Про це УНІАН повідомили в прес-секторі Управління СБ України у м. Києві.

Зокрема, затримання відбулося у результаті заходів, спрямованих на виконання доручення Президента України щодо викриття та припинення корупційних механізмів у державних органах.

Використовуючи службове становище, 27-річний головний спеціаліст ГУ вимагав у представника комерційної структури хабар у розмірі 115 тисяч гривень за підготовку та погодження дозвільної документації на проведення в Києві музичного фестивалю. Затримали службовця в Печерському районі столиці. Отримавши хабар від підприємця, зловмисник виходив з торговельно-розважального центру до свого автомобіля.

За матеріалами СБУ слідчим відділом прокуратури м. Києва порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

В СБУ також нагадали, що у м. Києві діє телефон довіри і якщо громадянам відомі факти вимагання та отримання хабарів з боку посадовців та службовців державних органів столиці, то вони мають змогу телефонувати за номером (044) 226-32-32.