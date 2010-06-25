Гендиректором НРК став колишній прес-секретар Януковича

Кабінет міністрів України призначив Тараса АВРАХОВА генеральним директором Національної радіокомпанії України.

Відповідне розпорядження уряду від 23 червня 2010 року № 1266-р розміщено на сайті Кабміну.

Довідка УНІАН. Т.АВРАХОВ працював прес-секретарем прем’єра з моменту призначення Віктора ЯНУКОВИЧА керівником уряду в листопаді 2002 року. У листопаді 2004 року В.ЯНУКОВИЧ звільнив Т.АВРАХОВА і призначив на цю посаду Ганну СТЕЦІВ-ГЕРМАН, яка до того очолювала Київське бюро Радіо “Свобода”.

В травні 2004 року Т.АВРАХОВ став головою правління інформаційно-видавничої групи "ТелеграфЪ", яка об`єднує телекомпанію “Ера”, тижневик “Кiевськiй ТелеграфЪ", радіо “Ера” та інтернет-видання Versii.com.