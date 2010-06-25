Три жінки крали в бутіках дорогі сумки, одяг, взуття

Співробітники міліції затримали трьох жінок, які у престижних магазинах у Чернівцях крали речі.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, всього на рахунку злочинної групи 28 епізодів крадіжок.

48-річна жінка без постійного місця проживання разом зі своїми спільницями, 38-річною чернівчанкою та її 16-річною донькою, навідувались до магазинів, де мати з дочкою відволікали продавців, поки жінка крала дорогі сумки, одяг та взуття.

Як встановили працівники міліції, затримані й раніше мали серйозні проблеми із законом. Так, старша з жінок вже 7 разів раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за крадіжки. Із своїх 48 років життя вона провела у місцях позбавлення волі більше 19 років. Друга учасниця групи також неодноразова судима за крадіжки.

Наразі жінки перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів. Триває слідство.