Вінницьке УМВС спростовує дані про груповий акт самокаліцтва

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області спростовує інформацію правозахисників про груповий акт самокаліцтва, який начебто мав місце 24 червня у Вінницькому ізоляторі тимчасового тримання.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві ГУ МВС України у Вінницькій області.

«Вінницька правозахисна група розповсюджує недостовірну інформацію про груповий акт самокаліцтва, який начебто мав місце 24 червня 2010 року у Вінницькому ізоляторі тимчасового тримання ВМВ ГУМВС. Перевірку достовірності фактів порушення прав затриманих здійснила спеціальна комісія під керівництвом начальника ГУМВС області генерал-майора міліції Валерія НОНІКА», - зазначено у повідомленні.

ГУ МВС України у Вінницькій області офіційно заявляє, що факт навмисного нанесення самопорізів на руці затриманим Платоном ПЛАТОНОВИМ насправді має місце і зафіксований медичною бригадою швидкої допомоги, що прибула на виклик. «Встановлено, що П.ПЛАТОНОВ навмисне підбурював ще чотирьох затриманих до здійснення самокаліцтв. Однак ні Р.ЗОЗУЛЯ, ні Д.МИСАК та Р.МАЙСТРУК з В.ПЕТРАНОВСЬКИМ його не підтримали», - сказано у заяві.

За повідомленням, медики надали допомогу П.ПЛАТОНОВУ. «Навмисне нанесене самокаліцтво мало легку форму, тому в госпіталізації останньому відмовлено. Перевірку достовірності цього факту здійснив прокурор по нагляду за ізоляторами тимчасового тримання», - зазначено у повідомленні.

ГУМВС України у Вінницькій області повідомляє, що очевидним мотивом такої поведінки затриманого П.ПЛАТОНОВА став той факт, що він утримується як обґрунтовано підозрюваний у скоєнні ряду злочинів в складі групи осіб. «Щоб змінити режим утримання в ізоляторі на лікарняне ліжко, П.ПЛАТОНОВ здійснив спробу дестабілізації роботи Вінницького ізолятора тимчасового тримання, чим штучно створив так званий «інформаційний привід» для заяв Вінницької правозахисної групи», - йдеться в заяві.