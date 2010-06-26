Тепер Чернігів має герб, прапор і гімн

Чернігівська міська рада під час чергової сесії затвердила Гімн територіальної громади міста Чернігова.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували усі присутні на сесії депутати.

За словами начальника Управління культури міськради Олега ВАСЮТИ, гімн міста визначено за підсумками загальноміського конкурсу, що тривав понад рік. Кращий зразок гімну міста було обрано з 20 заявок, які повністю відповідали вимогам конкурсу.

Авторами Гімну територіальної громади Чернігова є музикант Анатолій ТКАЧУК та поет Іван БУРЕНКО.

Під час засідання сесії 24 червня гімн Чернігова вперше прилюдно прозвучав. Його виконав академічний хор імені Бортнянського у супроводі оркестру музично-драматичного театру та духового оркестру обласного філармонійного центру фестивалів і концертних програм.

Одночасно з текстом і музикою гімну міста депутати схвалили положення про зміст, опис та порядок використання гімну територіальної громади міста. Зокрема, прописано, що Гімн територіальної громади міста Чернігова є офіційним символом місцевого самоврядування. Передбачається, що він буде виконуватися під час урочистих зборів, міських свят, фестивалів та конкурсів. Відтепер кожна сесія обов`язково буде відкриватися та закриватися Гімном територіальної громади після виконання Державного гімну України.

Також визначено, що гімн Чернігова може виконуватися у оркестровому, хоровому, оркестрово-хоровому або іншому вокально-інструментальному виконанні. Організації, підприємства та установи за використання Гімну територіальної громади мають сплачувати збір за використання символіки.

Міський голова Олександр СОКОЛОВ назвав сесію історичною і підкреслив, що тепер Чернігів має всю необхідну місцеву символіку – герб, прапор та гімн.