У Сумах пройде чемпіонат груп захоплення МВС

З 30 червня по 3 липня в Сумах відбудеться чемпіонат МВС України з багатоборства груп захоплення, в якому візьмуть участь близько 250 правоохоронців з усіх регіонів.

Як повідомили УНІАН у СЗГ ГУМВС України в Сумській області, урочисте відкриття змагань пройде 30 червня о 18 годині в легкоатлетичному манежі Української академії банківської справи. Наступного дня в урочищі Токарі на базі олімпійської підготовки «Динамо» пройдуть змагання зі стрільби та з подолання смуги перешкод. У легкоатлетичному манежі відбудуться змагання з рукопашного бою. Третього липня в легкоатлетичному манежі відбудуться фінальні поєдинки та церемонія нагородження переможців змагань.