Тимошенко: податок на депозити є неприпустимим

Юлія Тимошенко вважає неприпустимим запровадження податку на депозити фізичних осіб, як це запропоновано чинною владою у проекті Податкового кодексу.

"Якщо тільки в цьому Податковому кодексі останній податок введуть на громадян, це ті депозити, які вони тримають в банках ще обкладуть податками, то тоді взагалі потрібно всій країні, як кажуть підприємці, їхати якомога далі. Тому що останнє, що є в країні – це можливість людей свої копійки покласти на ощадні книжки, покласти в банки і отримати хоча б якісь відсотки", - сказала Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "Інтер".

На її думку, чинна влада з введенням додаткових податків на доходи фізичних осіб намагається перекласти навантаження на пересічних громадян. "Головна сутність сьогоднішньої влади – перенесення з плечей великих корпорацій на плечі, по суті справи, малого та середнього бізнесу і громадян України. Сьогодні у Податковому кодексі тільки великі корпорації отримують вільні зони від податків і повні преференції влади", - цитує Тимошенко її офіційний сайт.

Як відомо, в урядовому проекті Податкового кодексу передбачається запровадження з 2013 року податку на депозит. Уряд Миколи Азарова запропонував встановити ставку такого податку на рівні 5% бази на оподатковування щодо доходу, нарахованого податковим агентом як відсоток на поточний або депозитний банківський рахунок.