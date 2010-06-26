Укртелеком продадуть за схемою Луганськтепловозу?

Перемогти у конкурсі по "Укртелекому" у західних компаній практично немає шансів.

Про це повідомив УНІАН перший заступник голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, народний депутат (НУ-НС) Олександр БОНДАР.

За його словами, найбільш вірогідними покупцем ВАТ «Укртелеком» у разі його приватизації стануть структури одного великого українського інвестора або російські компанії. Про це, вважає О.БОНДАР, свідчить логіка конкурсу з продажу «Луганськтепловоза», коли, на думку народного депутата, його переможець був визначений ще до проведення конкурсу. О.БОНДАР також не виключив, що й надалі під час приватизації великих об`єктів в Україні не вдасться уникнути кулуарних домовленостей щодо їх продажу.

При цьому, за його словами, як результат таких домовленостей у конкурсних умовах можуть з`явитися жорсткі кваліфікаційні вимоги, направлені на недопущення частини потенційних учасників конкурсу до участі в ньому.

О.БОНДАР також зазначив, що в даному випадку для України було б краще, щоб пакет акцій «Укртелекому» все ж таки придбали структури українського інвестора, оскільки, на його думку, у разі перемоги росіян, ними, швидше за все, стануть комерційні структури, які вже контролюють в Україні ряд операторів мобільного зв`язку. У такому разі, за словами О.БОНДАРЯ, рівень монополізації однією російською структурою ринку телекомунікаційних послуг України становитиме близько 90%.

У той же час, на думку народного депутата, на даний момент у влади відсутнє остаточне рішення щодо того, хто може виступити покупцем акцій «Укртелекому». За словами народного депутата, відсутність подібного рішення гальмує оголошення самого конкурсу з його продажу.

Як повідомляв УНІАН, голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО раніше заявив, що Фонд держмайна планує оголосити приватизаційний конкурс з продажу 92,79% держпакета акцій ВАТ “Укртелеком” у серпні цього року. Проте для цього, за його словами, необхідно для підготовки до приватизації передати "Укртелеком" Фонду з управління Мінтрансзв‘язку. У той же час, за словами міністра транспорту і зв`язку України Костянтина ЄФИМЕНКА, ВАТ «Укртелеком» можна буде вигідно продати тільки після його модернізації.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого зв`язку (більш як 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги широкосмугового доступу до Інтернету – понад 800 тис. абонентів, і послуги мобільного зв`язку – понад 460 тис. абонентів.

Дохід компанії в 2009 році зріс порівняно з 2008 р. на 2,9% і становив 8,4 млрд. грн.