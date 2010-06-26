Посадовець сумського облгазу попався на хабарі

У Сумах за вимагання хабара порушено кримінальну справу проти посадовця ВАТ «Сумигаз».

Як передає кореспондент УНІАН за інформацією прокурора відділу прокуратури Сумської області Ірини ЛОБУШКО, у квітні поточного разу посадовець неодноразово вимагав від начальника однієї з будівельних організацій хабара у розмірі 10 тис. грн. за надання дозволу на початок демонтажу нежитлових приміщень колишнього цукрового заводу, розташованого в селищі Низи Сумського району. Співробітника «Сумигаз» затримано під час отримання частини хабара у розмірі 4 тис. грн.

Проти посадовця порушено справу за частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України («одержання хабара»).

Наразі стосовно зловмисника обрано запобіжний захід – підписка про невиїзд. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.