Податковий кодекс в нинішньому вигляді не буде прийнято

Перший заступник голови Партії регіонів, народний депутат України Володимир РИБАК вважає, що Податковий кодекс, який Верховна Рада прийняла у першому читанні, в нинішньому виді не буде прийнято.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.РИБАК сказав в Івано-Франківську.

«Податковий кодекс не буде прийнятий таким, яким є він нині», - наголосив народний депутат.

За його словами, Податковий кодекс «нині критикують справедливо». «Ми приймемо це кодекс як серйозно все прорахуємо і проаналізуємо як він буде діяти, - сказав В.РИБАК. – Тут ще є дуже багато запитань. Треба його пропрацювати ще з різними фахівцями, з бізнесменами і підприємцями і , навіть із зарубіжними фахівцями. Це непросте питання».

Він запевнив, що «все це ми зробимо». «Ніхто у ваші кишені заглядати не буде. Не бійтеся цього», - підсумував політик.

Водночас він висловив переконання, що «бюджетний кодекс, на відміну від податкового, пройде».

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

Опозиція гостро критикувала положення проекту Податкового кодексу.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на розширеному засіданні Кабінету міністрів України, заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

25 червня перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА заявила, що існуючий варіант Податкового кодексу посилює податковий і адміністративний тиск на бізнес, і тому вимагає серйозних доповнень і змін.