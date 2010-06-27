У центрі Москви розстріляні троє інкасаторів

У центрі Москви, неподалік готелю "Україна", вчинено напад на інкасаторів, передає телеканал "Росія 24".

Близько 5:30 до міліції надійшов сигнал про виявлення очевидцями інкасаторської машини. За кілька хвилин на місце прибув патруль, який виявив, що троє інкасаторів в автомобілі вбиті, а гроші - викрадені.

Як зазначає ІТАР-ТАРС, на місці події перебуває керівник слідчого управління СКП РФ по Москві Анатолій Багмет, який журналістам заявив, що вбивця або вбивці інкасаторів були всередині машини. "За попередніми даними, постріли були зроблені всередині машини, - наголосив він, - очевидно, що вбивці їхали разом з інкасаторами".

За словами А.Багмета, було зроблено не менше 10 пострілів, стріляли з пістолетів Макарова, і, імовірно, ТТ, що "дозволяє говорити, що злочинців було не менше двох". Усі постріли були всередині машини, ззовні пострілів не було, додав керівник управління.

За словами представників інкасаторської компанії, автомобіль броньований, що виключає постріли ззовні.

Мішки з грошима виявлені в машині. "Поки складно сказати, чи це частина грошей, чи злочинці нічого не узяли. Встановлюється, яка сума перевозилася", - сказав А.Багмет.