У православному кафе, якщо і пропагують, то дуже тонко

У місті Глухові Сумської області відкрили православне кафе – заклад жорстких правил поведінки. Приміром, тут відвідувачам заборонено не лише палити, а й вживати алкогольні напої та лаятися. Натомість, запропонують скуштувати пісні і домашні страви, переглянути православну літературу і навіть поспілкуватися зі священиком - архієпископом Конотопським і Глухівським ЛУКОЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила Сумська обласна державна телерадіокомпанія.

На стінах православного кафе – жодних зайвих речей, в інтер’єрі жодних зайвих кольорів – лише пастельні відтінки. Із атрибутів православ’я – фото релігійних діячів, Ікона Божої Матері та картина на біблейську тематику. Обстановка стримана – таке ж і меню. У кафе подають лише домашні страви, інгредієнти вирощують на присадибних ділянках монахи з чоловічого монастиря Глинська пустинь.

Тут працює бібліотека, де можна почитати богословську літературу.

Ідея відкрити такий заклад належить архієпископу Конотопському і Глухівському ЛУЦІ. На його переконання, такий заклад допомагає популяризувати православ’я і розвіяти деякі стереотипи. Православні цінності тут якщо і пропагуються, то дуже витончено й інтелігентно. Утримується заклад виключно за кошти монастиря, утім, бізнес не надто прибутковий. Однак, коштів не шкода, кажуть священнослужителі, бо «йдуть вони на благо – принаймні тут людина оточена красою Богом створеного світу».