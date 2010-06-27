Янукович бажає молоді сміливості і впевненості

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав співвітчизників з Днем молоді.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

“Молодість – це неповторна і відповідальна пора, коли людина вступає у самостійне життя: отримує освіту, оволодіває професійними знаннями й навичками, створює сім`ю”, - йдеться у привітанні.

Президента зазначив, що в “Україні третина населення – молоді люди віком до 35 років. Саме від цінностей, які вони сповідують, патріотизму, рівня освіченості й культури, налаштованості на працю залежить місце України у світі”.

“Як Президент України бачу турботу про молодь одним із своїх пріоритетів. Вже сьогодні у Програмі економічних реформ на 2010–2014 роки значне місце відведено роботі з підвищення конкурентоспроможності української освіти, формування державного замовлення для підготовки фахівців відповідно до потреб ринку праці, створення умов для здорового способу життя, активного відпочинку й занять масовим спортом”, - наголосив Президент у своєму привітанні.

Він підкреслив, що “успішність розпочатих реформ, у першу чергу, залежить від вашої активної громадянської позиції, відповідальності за майбутнє держави”. Глава держави переконаний, що “разом ми побудуємо успішну Україну”.

В.ЯНУКОВИЧ побажав молоді сміливості і впевненості на життєвому шляху, щастя, здоров`я та втілення найзаповітніших мрій.