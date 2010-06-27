У південних і західних областях очікуються дощі

28 червня у східних, північних, Рівненській та Волинський областях України істотних опадів не передбачається. На решті території пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, в окремих районах град. Вночі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій та Чернівецькій областях, а вдень у південній частині та карпатському регіоні очікуються сильні дощі.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби буде північно-західний на сході - південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень у західній та південній частині та більшості центральних областей 21-26°, на решті території 25-30° (на сході місцями до 36°); в Карпатах і горах Криму вночі 6-11°, вдень 12-17°.

У Київській області істотних опадів не передбачається, Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 15-20°, вдень 25-30°. По м. Києву температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

27 червня температура води в Чорному та Азовському морях 22-25°, в Дніпрі біля Києва 22° тепла.