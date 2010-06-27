У Коктебелі працівник басейну майже встиг врятувати дитину
13:58, 27 червня 2010Суспільство
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Потерпілий у реанімації
Працівник басейну врятував життя дев`ятирічній дитині із Запоріжжя, яка почала тонути під час купання на території пансіонату у курортному селищі Коктебель у Криму.
Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, співробітник надав постраждалому першу медичну допомоги до прибуття лікарів "швидкої допомоги".
Постраждалого госпіталізовано до лікарні з діагнозом "неповне утоплення".
Дитина в реанімації. Її стан оцінюють як середнього ступеня тяжкості.
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