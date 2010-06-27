Колишньому боксерові при затриманні прострелили черево

Буковинські правоохоронці затримали зловмисника, який 19 червня пограбував відділення «Ощадбанку» в Чернівцях на вулиці Університетській. Зловмисник очолював один із центрів з надання практичної допомоги із працевлаштування молоді, займався боксом, раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за збут наркотиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник УМВС у Чернівецькій області полковник міліції Микола ХАРАБАРА.

За його словами, грабіжник скоїв злочин 19 червня у приміщенні філії ощадбанку. Чоловіку було відомо, що о 12-й має проводитися інкасація. Він увірвався в ощадкасу з погрозою застосування зброї. Направив пістолет на одну з працівниць філії. Пізніше було встановлено, що пістолет був іграшковий. Розбійник розбив рукояткою пістолета скло перед касиром та перестрибнув через огорожу.

Касир мужньо чинила опір грабіжнику – лупцювала його по обличчю кулаками та журналами, не давала йому можливості забрати сумку з грішми. Тому все, що вдалося прихопити зловмиснику з собою, це чотири тисячі гривень з її столу.

У пограбованому відділенні «Ощадкаси» ведеться відеоспостереження і є тривожна кнопка. Тому правоохоронці прибули на місце події майже за 3 хвилини, однак грабіжник встиг втекти. Факт його втечі зафіксували вуличні відеокамери, що допомогло встановити його особу та затримати. При затриманні підозрюваного у нього вилучено речові докази.

За словами начальника УМВСУ в Чернівецькій області, під час затримання 34-річного зловмисника правоохоронцям довелося застосувати зброю. Грабіжника, що чинив опір міліції, поранили у черевну порожнину, але життєво важливі органи ушкоджені не були. Водночас оперативнику при затриманні зловмисник завдав серйозних тілесних ушкоджень. За висновками медиків, підозрюваного в розбої, вже сьогодні можна доставляти до тимчасового ізолятора, а правоохоронець майже місяць перебуватиме в лікарні.

Порушено кримінальну справу, триває слідство. Правоохоронці обіцяють за проявлену мужність відзначити касира банку.