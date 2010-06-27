Шуфрич полетів дивитися як піднімається вода в Дунаї

Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ відбув на місце можливих зон підтоплення в Одеській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, за добу з 25 по 26 червня підвищився рівень води в річці Дунай. У районі міста Рені рівень води становить 544 см, в районі міста Ізмаїл 369 см, в районі міста Кілія 223, в районі міста Вилкове рівень води становить 162 см, що на 7 см вище від небезпечного рівня води 155 см. Прогноз Дунайської гідрометеорологічної обсерваторії та Румунського національного інституту гідрології та гідротехніки передбачає зростання води на українській частині Дунаю в найближчі дні на 20 см.

“Існуюча гідрологічна ситуація характеризується як небезпечна для території можливого підтоплення, захищеної гідротехнічними спорудами від високих рівнів води в річці Дунай. У зону можливого підтоплення підпадає 13 населених пунктів із загальною чисельністю населення близько 10 тисяч осіб”, - повідомляє прес-служба МНС.

Н.ШУФРИЧ планує оглянути зони можливого підтоплення. Всі служби МНС і відповідні сили та засоби зведених загонів головного управління МНС в Одеській області приведені в готовність. Н.ШУФРИЧ після відвідання зазначених районів проведе в Одеському аеропорту брифінг, на якому доповість про ситуацію, що склалася в Одеській області.