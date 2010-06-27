Німеччина взялася розбиратися в "бориспільському інциденті"

19:56, 27 червня 2010
Суспільство
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Що значить - непорозуміння?

Міністерство закордонних справ Німеччини з’ясовує з владою України обставини інциденту в аеропорту "Бориспіль", де 26 червня керівникові представництва Фонду імені Конрада Аденауера в Києві Ніко ЛАНҐЕ упродовж понад 10 годин не дозволяли в`їзд в Україну.

Про це в інтерв’ю Deutsche Welle повідомив офіційний речник відомства Маркус ГАТЦЕЛЬМАНН:

"Після отримання першої інформації ми негайно ж зв’язалися з українськими властями, щоби з’ясувати ситуацію. Наскільки я розумію, пану ЛАНҐЕ вже дозволено в’їзд в Україну, але ми й далі перебуваємо в контакті з властями України", - сказав М.ГАТЦЕЛЬМАНН.

Водночас він відмовився уточнювати, чи вважають у Берліні інцидент вичерпаним і чи задоволені у зовнішньополітичному відомстві Німеччини поясненнями української сторони.

Сам Ланґе стверджує, що співробітники аеропорту «Бориспіль», які затримали його по прильоті з Парижа у суботу близько 14 години дня, відпустили лише після опівночі в неділю. Представник Фонду у коментарях українським медіа зазначив, що проблему вдалося вирішити завдяки сприянню посольств Німеччини та Бельгії. При цьому, за словами Ланґе, інцидент представниками української сторони офіційно було названо «непорозумінням».

 

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