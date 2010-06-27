Кращий шеф-кухар подала до суду на нафтову компанію

Одна з найвідоміших шеф-кухарів подала до суду на компанію BP за причинення збитку харчовій галузі, повідомляє Reuters.

Сюзан Спайсер, власниця ресторану в Новому Орлеані, стверджує, що їй безпосередньо, а також іншим рестораторам і галузі в цілому аварія в Мексиканській затоці завдала збитків. Заклади втрачають прибуток через відтік туристів з регіону.

Але головна теза – різке зниження якості морепродуктів із затоки, від яких сильно залежать місцеві ресторани. Представники BP від коментарів у цій справі відмовилися.