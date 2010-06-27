У ПАР облава на повій із Східної Європи
23:48, 27 червня 2010Суспільство
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Тіньовий бік Чемпіонату з футболу
Південноафриканська поліція затримала 17 сутенерів і більше 30 повій під час зачистки в стриптиз-клубі "Арабески" в Кейптауні, повідомляє Терикон. Більшість танцівниць виявилися з Росії, України і Болгарії. Вони нелегально потрапили до Південної Африки, аби заробити під час Чемпіонату світу з футболу.
Дівчата із Східної Європи різко скоротили доходи аборигенок, які заробляють "найдавнішою професією" і, найімовірніше, саме ті настукали правоохоронцям на конкуренток.
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