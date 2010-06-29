Світу загрожує нова економічна криза?

Найближчим часом світ знову може опинитися на грані нової економічної кризи.

Про це попереджає у своїй щорічній доповіді Банк міжнародних розрахунків (Bank for International Settlements, БМР), повідомляє РБК.

На думку експертів банку, влади провідних держав повинні впритул зайнятися урізанням бюджетних дефіцитів, а світовим центробанкам не варто зволікати з підвищенням відсоткових ставок. Інакше світ може опинитися на порозі нової кризи.

У документі підкреслюється, що світова економіка й фінансові ринки поступово виходять з кризи. Проте боргова криза у зоні євро і нестабільна ситуація у низці інших великих економік можуть зрештою поставити під загрозу й так нестабільне відновлення, наводить думку банку агентство Reuters.

У свою чергу глава Банку міжнародних розрахунків Хайме КАРУАНА, виступаючи на щорічній зустрічі ради директорів організації, закликав уряди діяти якнайшвидше і не відкладати бюджетні реформи.

Крім того, у документі підкреслюється, що для запобігання подальшим кризам необхідні кардинальні реформи світової фінансової системи, а антикризові заходи, що вживаються багатьма державами, мають безліч "побічних ефектів", які вже починають виявлятися.

На думку експертів банку, країни, що розвиваються, швидко відновлюються і незабаром можуть зіткнутися з сильними інфляційними ризиками. "Деякі економіки, що розвиваються, можуть більшою мірою покладатися на гнучкість валютного курсу і посилення грошово-кредитної політики", - підкреслюється в доповіді.

Банк міжнародних розрахунків - міжнародна фінансова організація, у функції якої входить сприяння співпраці між центральними банками і полегшення міжнародних фінансових розрахунків. Крім того, банк є центром економічних і грошово-кредитних досліджень. Засновниками БМР є Центробанки провідних торгових держав. Кожен призначає свого представника в раду директорів, правління збирається не рідше 10 разів на рік. Штаб-квартира Банку міжнародних розрахунків розташована в Базелі (Швейцарія).