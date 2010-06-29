Викрадачів картини Караваджо піймали в Берліні

Співробітниками МВС України спільно з правоохоронними органами Німеччини 25 червня у Берліні затримано трьох громадян України і одного громадянина Німеччини, які викрали з Одеського музею західного і східного мистецтва кілька років тому картину Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Узяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

За його словами, під час затримання у викрадачів було знайдено і вилучено названу картину.

Як повідомив міністр, операція із затримання членів угруповання тривала кілька місяців. На даний момент доведено їх причетність до більш ніж 20 кваліфікованих крадіжок на території України, зокрема, в Києві і Київській області.

Характеризуючи затриманих українців, А.МОГИЛЬОВ відзначив, що їм до 40 років, раніше не судимі, крадіжки скоювали протягом кількох років, тому не виключено, що кількість розкритих злочинів збільшуватиметься.

Відповідаючи на запитання, чи було картину викрадено на замовлення, А.МОГИЛЬОВ сказав: «Швидше не замовляли – викрали, знаючи її цінність».

Водночас міністр відзначив, що поки не відомо, яким чином картина Караваджо була вивезена за межі України, і це питання зараз з’ясовується.

Також міністр підкреслив, що затримані шукали покупця на цю картину. За оцінками експертів, вартість картини становить близько 100 млн. дол., приблизно за цю ціну члени угруповання мали намір її продати.

За словами А.МОГИЛЬОВА, під час розслідування даної справи був виявлено низку осіб, які опікувалися скупкою краденого.

«Вони допитані, вилучено частину викрадених цінностей», - сказав він, додавши, що у членів угруповання під час обшуку було вилучено кілька дорогих автомобілів, зокрема, «Лендровер», «Лексус», а також зброю і близько 2 тис. мобільних телефонів.

Коментуючи результати експертизи картини, міністр сказав: «Сподіватимемося, що це вона».

Як повідомляв УНІАН, шедевр геніального Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Узяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди» вартістю близько 100 млн. дол. було викрадено у ніч на 4 серпня 2008 року. Картину вдалося викрасти через недостатню надійну охорону експонатів музею.

Пізніше фахівці висунули гіпотезу, що полотно під час крадіжки було пошкоджене і вивезене за межі України.