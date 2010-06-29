У Харкові заборонили гей-парад

Влада Харкова виступила проти запланованого на День міста мітингу-ходи представників сексуальних меншин.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, рішення про неможливість проведення такої акції у День міста, 23 серпня, було ухвалене сьогодні на засіданні узгоджувальної комісії міськвиконкому.

За інформацією заявників, акція під девізом «Ми - за рівні права всіх українців!» мала пройти 23 серпня з 9.15 до 11.00. Близько тисячі учасників акції висловили бажання пройти вул. Сумською від площі Конституції до площі Свободи, де заплановано мітинг.

На засідання комісії ніхто із заявників не з`явився, повідомили у прес-службі.

Члени комісії одностайно вирішили, що проведення такої акції 23 серпня неможливе, тому юридичним департаментом міськради буде підготовлено звернення до суду про заборону проведення мітингу-ходи представників сексуальних меншин в День міста, повідомили у прес-службі.