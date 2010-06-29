Мер одержав 2 місяці арешту за хабар 2 мільйони

Ленінський районний суд Вінниці обрав запобіжним заходом арешт строком на два місяці для мера одного із міст Вінницької області, затриманого під час отримання майже 2 млн. грн. хабара.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури області Ірина ВИХОВАНЕЦЬ.

Відповідне рішення суд прийняв 26 червня.

Суд вважає за необхідне ретельно розслідувати обставини кримінальної справи, а також не допустити впливу на хід слідства з боку підозрюваного.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного управління МВС у Вінницькій області затримали мера одного із міст при отриманні 1,85 млн. грн. хабара.

Чиновник був затриманий у будівлі міської ради, де відбувалася передача грошей від директора відкритого акціонерного товариства за вирішення питання про передачу земельної ділянки площею 1,5 га в оренду з подальшим її викупом.

За даним фактом прокуратура Вінницької області порушила кримінальну справу за ст. 368 ч. 3 (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовою особою) Кримінального кодексу України.