Херсонська міськрада відмовилась ліквідувати районні ради

Херсонська міська рада відмовилась ліквідувати районні у місті ради.

Як передає кореспондент УНИАН, за відповідний проект рішення проголосувало лише 12 депутатів із 49 зареєстрованих на сесії депутатів. Загалом у Херсонській міськраді працює 76 депутатів.

Проект рішення, яким пропонувалося ліквідувати в обласному центрі три райради – Дніпровську, Комсомольську і Суворовську, в яких загалом працює 140 депутатів, - підготував депутат міськради Сергій КИРИЧЕНКО. На його думку, ліквідація представницьких органів влади в районах Херсону мала покращити ефективність управління містом і зменшити витрати на здійснення управління.

Як повідомлялося, раніше міськрада Харкова прийняла рішення про ліквідацію районних у місті рад. Відповідні проекти рішень розглядають також міськради Луганська, Донецька та інших обласних центрів України.