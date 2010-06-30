МАУ вводить додаткові рейси до Лондона і назад

З 4 липня 2010 року авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) вводить розширений літній розклад на власному маршруті між Лондоном і Києвом.

Як повідомила УНІАН прес-служба авіакомпанії, в розклад вводяться додаткові вечірні частоти по п`ятницях і суботах. Таким чином, МАУ виконуватиме 9 регулярних рейсів щотижня за маршрутом Лондон - Київ - Лондон.