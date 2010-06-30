Парламентський комітет підтримав 179 поправок до Податкового кодексу

Комітет Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва на сьогоднішньому засіданні підтримав 179 поправок до Податкового кодексу.

Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.

«Ми підтримали ті поправки, які стосуються насамперед спрощення адміністрування податків і збереження спрощеного оподаткування», – заявила голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Згідно з повідомленням, робоча група комітету, до якої увійшли народні депутати, представники Міністерства фінансів, бізнесмени і підприємці, представники громадськості, проаналізувала більш як 300 поправок і рекомендувала до розгляду 179 з них. Значна частина поправок стосується тієї частини Податкового кодексу, яка присвячена адмініструванню податків. Зокрема, пропонується скасувати положення про безакцептне списання штрафів, не надавати податковим адміністраціям не властиві їм поліцейські функції (вилучення документів, обшуки, допити), повернути до Податкового кодексу інститут узгодження податкових зобов`язань між платниками і податковими органами тощо.

Також на своєму засіданні Комітет підтримав законопроект про внесення змін до поправок до законодавства про заборону грального бізнесу, який виноситься на повторне перше читання. Пропозиція членів Комітету стосується заборони інтернет-казино і надання міліції права передавати протоколи про порушення заборони на роботу гральних закладів до суду без залучення податкових органів. На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, ухвалення законопроекту дозволить міліції провести другу хвилю боротьби з незаконно функціонуючими гральними салонами і закрити всі інтернет-казино в Україні.