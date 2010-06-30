Тігіпко доручив врахувати поправки, внесені "Реформаторським клубом"

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО доручив Міністерству фінансів врахувати поправки до Податкового кодексу, запропоновані "Реформаторським клубом".

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він повідомив у ході засідання «Реформаторського клубу», присвяченого обговоренню проекту Податкового кодексу.

За словами С.ТІГІПКА, «в уряду немає готового варіанту Кодексу, в нього можна й потрібно вносити необхідні правки і вдосконалення. Максимум у вересні ми повинні одержати дійсно якісний Податковий кодекс».

Керівник «Реформаторського клубу» Іскандер ХІСАМОВ вважає, що надмірно жорсткий щодо бізнесу проект Податкового кодексу обумовлено перш за все тим фактом, що він був підготовлений фахівцями Міністерства фінансів і податкової адміністрації. Основна мета нинішньої дискусії – допрацювати текст Кодексу з урахуванням пропозицій підприємців.

Члени клубу висловили стурбованість новою нормою Кодексу про визначення «звичайних цін». «Побоювання викликає й норма про впровадження непрямих методів визначення податкових зобов`язань. Вона також чітко не прописана, що створює загрозу необгрунтованого втручання фіскальних служб у особисте життя підприємців», - наголошується в повідомленні прес-служби.

Разом із тим, члени «Реформаторського клубу» підтримали ідею уряду про оподаткування доходів від депозитів. На думку віце-президента «Альфа-банку Україна» Романа ШПЕКА, це цивілізована норма, поширена в розвинених країнах. Більш того, вона не призведе до відпливу вкладників із банків, упевнений він. Але зворотним боком медалі оподаткування депозитів є питання збереження банківської таємниці, зазначив голова наглядової ради «Першого кредитного товариства» Андрій АЗАРОВ.

Нагадаємо, 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

Довідка УНІАН. «Реформаторський клуб» - неполітичне об`єднання лідерів українського бізнесу.

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