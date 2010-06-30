Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,89 грн./дол., продають – по 7,92 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 29 червня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,91 грн./дол., з продажу – в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,4% відучора і сьогодні становить 9,56 грн./євро, курс продажу – на 0,5%, до 9,72 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,45-9,64 грн./євро, з продажу – в межах 9,66-9,78 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 29 червня знизився на 0,9% і сьогодні становить 0,2440 грн./рубль, продажу – на 0,6% - до 0,2535 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2500 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2400-0,2580 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,89 грн./дол., продажу – 7,92 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,91 грн./дол., з продажу – в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,2% відучора і сьогодні становить 9,58 грн./євро, курс продажу – на 0,5%, до 9,70 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,45-9,64 грн./євро, з продажу – в межах 9,67-9,76 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці сьогодні знизився на 0,6% порівняно з 29 червня – до 0,2442 грн./рубль, продажу – на 0,7% - до 0,2537 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2500 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2400-0,2600 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,85/7,93 грн., євро – 9,45/9,70 грн., рубль – 0,2200/0,2400 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,88/7,92 грн., євро – 9,45/9,85 грн., рубль – 0,2440/0,2580 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,87/7,92 грн., євро – 9,45/9,75 грн., рубль – 0,2470/0,2550 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 30 червня, становить: гривні до долара США – 7,907, до євро – 9,644959, до російського рубля – 0,25347.