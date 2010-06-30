До Криму перекинули 460 бійців Внутрішніх військ

460 бійців Внутрішніх військ МВС прибули сьогодні з Києва до Криму для забезпечення охорони громадського порядку в курортних регіонах на заході та півдні півострова в літній період.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив по телефону начальник прес-служби кримського командування Внутрішніх військ Сергій ГВОЗДЕЦЬКИЙ.

«Вони нестимуть службу в шести районах Криму: Роздольненському, Чорноморському, Сакському, Євпаторії, Алушті і Великій Ялті - в місцях скупчення найбільшої кількості відпочиваючих. Військовослужбовці також залучатимуться до місць проведення масових заходів - концертів, фестивалів», - сказав він.

Разом з бійцями прибули службові собаки. Правоохоронці з собаками будуть вночі патрулювати лісопаркові та паркові зони Криму.

Додаткові сили Внутрішніх військ залучаються на півострів вже п`ятий рік поспіль. «Від них є реальна допомога, знаходять грабіжників, затримують за гарячими слідами, припиняють хуліганські дії», - сказав С.ГВОЗДЕЦЬКИЙ.

Бійці пробудуть в Криму до 27 серпня.