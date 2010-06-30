СБУ піймала на хабарах чотирьох підлеглих Черновецького

Працівники УСБУ Києва протягом останніх двох тижнів при отримані хабарів на загальну суму понад 210 тисяч гривень затримали чотирьох посадовців Київдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ м.Києва. у першому випадку – затримано посадовця Головного управління з контролю за благоустроєм м. Києва. За нескладання протоколу та ненаправлення його на адміністративну комісію КМДА, яка приймає рішення про примусове знесення малих архітектурних форм столиці, хабарник вимагав від приватного підприємця 50 тисяч гривень. 46-річного службовця затримано у службовому кабінеті, звідки він телефоном керував діями посередника, якого також оперативники СБУ затримали у відділенні одного з київських банків. Останній намагався обміняти отриманий від підприємця хабар у доларах США на українську гривню.

Результат наступної спецоперації – викриття схеми стягування хабарів, яку запровадили начальник та заступник ГУ з контролю за благоустроєм. Від власників МАФів посадовці вимагали гроші в обмін на складені протоколи про порушення правил благоустрою столиці. Затримали зловмисників під час передачі їм 45 тисяч гривень хабара.

У третьому випадку службовця Головного управління з питань внутрішньої політики КМДА оперативники СБУ затримали в Печерському районі столиці. Використовуючи службове становище, 27-річний головний спеціаліст вимагав та отримав 115 тисяч гривень від представника комерційної структури за підготовку та погодження дозвільної документації на проведення в Києві музичного фестивалю.

За фактами одержання хабарів у великому розмірі службовими особами, які займають відповідальне становище Прокуратурою Києва порушено три кримінальні справи за ч. 2 ст. 368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України.