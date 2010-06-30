Дід постраждалих дітей привіз гранату з придністровського кордону

Вибуховий предмет, на якому 21 червня підірвались четверо дітей у с. Люшнювате Голованівського району Кіровоградської області, виявився сучасною бойовою гранатою РГД-5.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сьогодні повідомив начальник Управління МВС у Кіровоградській області Віктор ПАЩЕНКО.

За його словами, експертизу проводили черкаські спеціалісти. «Боєприпаси зберігав власник будинку, дід постраждалих дітей. На території його домоволодіння також були знайдені ракетниці, вибухові пакети. Усі предмети він привіз із собою з Білгород-Дністровського, де колись проживав. Зберігав просто для себе», - зазначив В.ПАЩЕНКО.

Він зауважив, що власник гранати перебуває на підписці про невиїзд. За фактом незаконного зберігання вибухонебезпечних предметів порушено кримінальну справу за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, четверо дітей постраждали внаслідок вибуху в Голованівському районі. Через травми, несумісні з життям, по дорозі в лікарню померла 7-річна дівчинка.

Двоє хлопчиків були госпіталізовані у тяжкому стані, один з них пізніше помер у реанімації.

9-річній дівчинці надано першу допомогу та дозволено лікування за місцем проживання.