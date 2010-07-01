Україна відкриє навчальний центр для митників Європи

Україна планує вже у вересні відкрити навчальний центр для митників Європи.

Про це в інтерв’ю проекту “УНІАН-Новини ЄС” повідомив перший заступник голови Державної митної служби України Анатолій ГУТНИК.

“Центр буде створений і відкритий вже у вересні цього року. На презентацію запрошений генеральний секретар Всесвітньої митної організації Куніо МІКУРІЯ, який погодився приїхати для участі в урочистій церемонії його відкриття”, - сказав він.

Представник Держмитслужби нагадав, що меморандум між Україною і Всесвітньою митною організацією про створення такого центру було підписано 26 червня цього року у Брюсселі.

Центр буде створений на базі Академії Державної митної служби у Дніпропетровську. “Для України це дуже важливо, оскільки ми матимемо більш тісну співпрацю з митною організацією, а також з колегами з країн ЄС та СНД”, - сказав А.ГУТНИК.

Як повідомляв УНІАН, 24-26 червня українська делегація на чолі з А.ГУТНИКОМ брала участь у 115-й та 116-й сесіях Ради Всесвітньої митної організації.