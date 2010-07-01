У Льовочкіна розказали, як купляли наркотики

В Адміністрації Президента України уточнюють, що контрольна закупка наркотичних речовин, про яку повідомив глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ, відбулася відповідно до чинного законодавства під негласним контролем правоохоронних органів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України, наголосивши, що всі, хто був причетний під час цієї закупки до незаконного розповсюдження наркотичних засобів, були затримані правоохоронцями.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на нараді керівників правоохоронних та інших державних органів з питань протидії злочинності та посилення боротьби з наркоманією, яка проходить у Києві під головуванням Президента В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що за його дорученням представники АП здійснили контрольну закупку наркотиків через інтернет.

У зв’язку з чим глава держави критично висловився про діяльність у питанні врегулювання обігу наркотичних засобів у державі. За словами В.ЯНУКОВИЧА, боротьба з незаконним обігом наркотиків є недостатньою і неефективною.