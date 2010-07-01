У Львові затримали ґвалтівника 10-річної дівчинки

У Львові 20-річний раніше судимий місцевий житель зґвалтував п‘ятикласницю однієї з львівських шкіл.

Як повідомив УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, 30 червня до правоохоронців звернулася 34-річна львів‘янка, яка повідомила про зникнення малолітньої доньки-школярки.

Вжитими оперативними заходами, увечері цього ж дня 10-річну дівчинку з тілесними ушкодженнями було знайдено на поляні лісопаркового масиву «Погулянка» у Львові.

Під час медичного огляду дитини було встановлено факт зґвалтування.

У ході проведення комплексу оперативних заходів, за скоєння даного злочину було затримано 20-річного раніше судимого львів‘янина.