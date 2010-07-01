В українській частині Дунаю рівень води перевищив історичний рівень

За останню добу рівень води в Дунаї на ренійській ділянці піднявся ще на 3 см і досяг 49 см вище критичного рівня. У районі Ізмаїлу вода піднялася на 35 см вище за критичну позначку.

Про це сьогодні повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації.

З урахуванням того, що в українській частині Дунаю рівень води перевищив свій історичний рівень, і у будь-який момент річкові хвилі можуть прорвати греблю, підрозділи МНС і держадміністрації придунайських районів готуються до можливої евакуації населення сіл, яким загрожує підтоплення.

"Зараз йде фільтрація дамби у районі Рені. Її у будь-який момент може прорвати, - відзначили в МНС. – Хоча 30 червня аварійна частина греблі була укріплена впродовж 712 метрів».

Щоб координувати на місці зусилля загонів рятувальників з довколишніх областей, які сконцентровані разом з технікою поблизу села Орловка Ренійського району, до Одеської області вилетів глава МНС Нестор ШУФРИЧ, повідомили в облуправлінні МНС.