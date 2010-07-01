На внутрішньому подвір'ї Адміністрації спалили наркотики

В Адміністрації Президента України відбулося знищення наркотичних речовин, придбаних в рамках контрольної закупки через інтернет за дорученням глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА з метою демонстрації критичного стану з незаконним обігом цих речовин у державі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні ввечері у внутрішньому подвір’ї Адміністрації Президента керівник Головного управління з питань оборонної політики та діяльності правоохоронних органів АП Михайло ГАВРИЛЮК із використанням запалювальної рідини спалив незначні дози придбаних під час контрольної закупки наркотичних речовин.

Серед них, зокрема, були кокаїн, марихуана, трамадол, а також суміші для куріння, які містили заборонені для легального обігу наркотичні добавки.

За результатами знищення відповідними посадовими особами, зокрема, заступником глави АП Геннадієм ВАСИЛЬЄВИМ було підписано відповідний акт.

Г.ВАСИЛЬЄВ повідомив, що під час здійснення контрольних закупок наркотиків співробітники Адміністрації Президента витратили свої особисті кошти у розмірі близько 1 тис. грн. Г.ВАСИЛЬЄВ також зауважив, що придбання наркотиків відбувалося через мережу інтернет шляхом переказу на відповідні, вказані наркодилерами рахунки так званих електронних грошей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на нараді керівників правоохоронних та інших державних органів з питань протидії злочинності і посилення боротьби з наркоманією, яке проходило у Києві під головуванням Президента, В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що за його дорученням співробітники АП провели контрольну закупівлю наркотиків через інтернет.

У зв`язку з цим глава держави критично висловився про діяльність правоохоронців у питанні врегулювання обігу наркотичних засобів у державі. За словами В.ЯНУКОВИЧА, боротьба з незаконним обігом наркотиків є недостатньою і неефективною.