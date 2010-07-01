АП за дорученням Януковича купила в Інтернеті кокаїн та марихуану

За дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА співробітники його адміністрації здійснили контрольну закупку наркотичних та психотропних засобів, користуючись відкритими каналами мережі інтернет та ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив на нараді керівників правоохоронних та інших державних органів з питань протидії злочинності та посилення боротьби з наркоманією, яка проходить у Києві під головуванням Президента.

«Мене особливо непокоїть ситуація в країні, пов’язана з поширенням наркотичних засобів, особливо серед неповнолітніх», - сказав глава держави. Як він наголосив, дії правоохоронних органів і Міністерства охорони здоров’я у цій сфері є «недостатніми, а можливо, і злочинними».

«Про яку роботу можна говорити, якщо через інтернет-магазини можна придбати весь асортимент наркотичних засобів? Ви знаєте про це, шановні керівники, міністри, генеральний прокурор? Чи не знаєте?» - запитав Президент. І, почувши позитивну відповідь від присутніх високопосадовців, додав: «Так ви що, допомагаєте?».

Як пояснив В.ЯНУКОВИЧ, напередодні цієї наради за його дорученням Адміністрацією Президента була здійснена контрольна закупка деяких наркотичних і психотропних речовин. «За моїм дорученням за декілька днів через засоби масової інформації було придбано марихуану, кокаїн і так далі», - повідомив Президент і продемонстрував присутнім посадовим особам, а також журналістам заборонені для продажу речовини, які були закуплені за його дорученням.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив, що зазначена контрольна закупка з боку Адміністрації Президента була здійснена, щоб наочно показати керівникам правоохоронних органів, як вони «ведуть боротьбу» в цій сфері.

«Чому це так – я не знаю. Чому досі існують мережеві магазини, чому вони працюють з розповсюдження наркотичних засобів? Чому вільно порушується українське законодавство та відповідні міжнародні зобов’язання? Хто несе за це відповідальність, хто травить людей?» - також поставив запитання відповідальним особам Президент України.

Глава держави критично висловився про діяльність у питанні врегулювання обігу наркотичних засобів у державі. За його словами, ця діяльність є неефективною і Президент назвав ситуацію у цій сфері «бандитизмом з офісним обличчям».