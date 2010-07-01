У Москві пройшли українсько-російські переговори

30 червня – 1 липня в Москві в рамках засідання Підкомісії з питань Азово-Керченського врегулювання Підкомітету з міжнародної співпраці Російсько-Української міждержавної комісії відбувся 33-й раунд переговорів делегацій Російської Федерації та України щодо Азово-Керченсько-Чорноморської проблематики.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та преси МЗС РФ.

«Сторони детально обговорили весь комплекс проблем, пов`язаних із розмежуванням між двома державами морських просторів Азовського й Чорного морів, а також врегулюванням питань, що стосуються Керченської протоки. За підсумками переговорів було підписано протокол, в якому визначено напрямки подальшої роботи експертів сторін із пошуку взаємоприйнятного врегулювання», - йдеться в повідомленні.

Наступну зустріч делегацій намічено на жовтень 2010 року в Києві.