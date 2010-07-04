Міліція відвернула замовне вбивство за 200 гривень

У Закарпатській області міліція попередила скоєння вбивства, за яке замовник заплатив 200 грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Закарпатської області Вікторія ПОПОВИЧ.

За її словами, слідчі закарпатської міліції порушили кримінальну справу стосовно громадянина О., підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 115 та ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України (умисне вбивство на замовлення, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів).

Як повідомила В.ПОПОВИЧ, попередньо встановлено, що 16 червня 65-річний мешканець с. Запсонь Берегівського району громадянин О., який займався незаконним зберіганням та збутом наркотичних засобів, замовив вбивство іншого мешканця Берегівського району.

За її інформацією, громадянин О. як винагороду за вбивство передав «виконавцю» 200 грн. та певну кількість маріхуани. Після чого 65-річного наркоділка затримали працівники УБОЗу.

Ужгородський міськрайонний суд обрав стосовно громадянина О. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У даний час слідство у справі триває.