Через підйом води в Дністрі можуть закрити автотрасу Одеса-Рені

Автотрасу Одеса-Рені доведеться закрити, якщо зростатиме рівень води в Дністрі на ділянці 48 й 54-го кілометрів. Річка вже вийшла з берегів, розлилася й підступила впритул до автодороги неподалік прикордонного молдавського села Паланка.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву оприлюднив сьогодні на прес-конференції начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації Олександр МІХЄЄВ.

За його словами, співробітники МНС зараз намагаються відвести паводкову воду від автотраси, пробиваючи поряд із нею «протоки в плавнях». Оскільки «ситуація на Дністрі вже не критична, а вище критична», що викликано недавніми сильними дощами у верхів`ях річки.

Зараз фахівці облуправління укріплюють водозахисну дамбу в районі села Яськи, задіяно понад десяток бульдозерів, самоскидів та іншої техніки.

У разі подальшого підвищення рівня Дністра, на думку О.МІХЄЄВА, може бути завдано значних збитків населенню Біляївського та інших районів Одещини, а також об`єктам водного, дорожнього, комунального господарства.

Зокрема, викликане рясними опадами скидання води з Дністровського водосховища, за прогнозами фахівців МНС, може викликати підтоплення до півтора метрів заплави межиріччя річок Дністра й Турунчука.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби різко піднявся рівень паводкової води в Дністрі - поряд із водоочищувальною станцією в Біляївському районі Одеської області він на 10 см перевищив критичну позначку. Пік паводку на Дністрі в цьому районі, за даними облуправління з питань надзвичайних ситуацій, очікується 7-8 липня.

У вівторок на території Одеської області знову оголошено штормове попередження: місцями - дощ, в окремих районах можливе випадання граду.