Кому з суддів і на якій підставі видано пістолети "Макаров"

Народний депутат України від «Народної самооборони» Геннадій МОСКАЛЬ направив міністру внутрішніх справ України Анатолію МОГИЛЬОВУ звернення, в якому просить з’ясувати і надати відповідь, на якій підставі і ким судді Дарницького райсуду Києва Євгену ВОВКУ було надано в користування бойовий пістолет системи "Макарова".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона», зауваживши, що звернення пов’язано з інформацією в окремих ЗМІ про те, що Є.ВОВК застосував ПМ під час інциденту, що стався наприкінці червня в барі в одному із сіл Черкаської області.

“Прошу повідомити, на якій підставі, ким видано Є.ВОВКУ дозвіл на зберігання та носіння пістолета “Макаров”, - зазначає у зверненні Г.МОСКАЛЬ. При цьому він наголошує, що "Закон України “Про статус суддів” не передбачає виділення та носіння вогнепальної нарізної зброї суддею”.

За словами депутата, пістолет марки «Макаров» відноситься до нарізної вогнепальної зброї, яка знаходиться на озброєнні військових формувань, створених відповідно до Конституції України та законів України; суд до таких формувань не належить. Виходячи із викладеного, Г.МОСКАЛЬ просить А.МОГИЛЬОВА повідомити, кому ще з суддів і на якій підставі видано дозвіл на зберігання та носіння вогнепальної нарізної зброї, "якщо закон “Про зброю” в Україні відсутній”.

Водночас у прес-службі Вищої ради юстиції УНІАН повідомили, що після появи у ЗМІ вказаної інформації наприкінці минулого тижня голова ВРЮ доручив члену Ради Ренату КУЗЬМІНУ провести з цього приводу перевірку, і, в залежності від її результатів, щодо судді буде прийнято відповідне рішення.