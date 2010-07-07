Рекордна спека запала на Східному узбережжі США

З огляду на рекордну спеку, що встановилася на Східному узбережжі США, Національна метеослужба попередила населення про небезпеки, пов`язані з підвищенням температури повітря в найближчі дві доби до майже 40-градусної позначки в Бостоні, Нью-Йорку, Філадельфії й Вашингтоні, а також у штатах Нью-Джерсі і Делавер, передає кореспондент РІА “Новости”.

Метеорологи передбачають, що стовпчик термометра увечері у вівторок і в середу може піднятися вище позначки в 40 градусів, що у поєднанні з високою вологістю може згубно позначитися на здоров`ї людей.

"Сьогодні вдень буде така спека, що погода може відбитися на всіх, незалежно від віку і загального стану здоров`я", - наголошується в заяві Національної метеослужби.

Фахівці закликають людей не виходити на вулицю без особливої потреби, утримуватися від будь-яких спортивних вправ і перебувати в кондиціонованих приміщеннях.

Особливу струбованість спека несе енергетичним компаніям. Велика кількість кондиціонерів, які працюють на повну потужність, нерідко призводить до збоїв в подачі електроенергії.

Схоже спека в 2006 році стала причиною загибелі 46 людей тільки в Нью-Йорку. На даний момент відомо тільки про одну жертву жари - померла 92-річна мешканка Філадельфії.