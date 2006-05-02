Лобове зіткнення мотоциклів на нічній трасі: троє загиблих, двоє поранених

Сьогодні о 1.10 поблизу с. Мирне Мелітопольського району Запорізької області внаслідок лобового зіткнення двох мотоциклів загинуло троє осіб та двоє осіб постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, постраждалих з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні №1 м. Мелітополь.

Причина дорожньо-транспортної пригоди встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Запорізькій області.

***Всього за минулу добу на території України зареєстровано 145 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинула 21 особа та 173 - травмовано.