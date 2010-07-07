Нацбанк скасував обмеження для банків, що працюють зі збитком

Національний банк України (НБУ) скасував свою постанову від 22 липня 2009 р. №421 «Про окремі питання діяльності банків у період фінансово-економічної кризи», яка, зокрема, дозволяла працюючим із збитком банкам не виконувати свої зобов`язання за облігаціями.

«Визнати такою, що втратила чинність постанову Національного банку України від 22 липня 2009 року №421 «Про окремі питаннях діяльності банків у період фінансово-економічної кризи», - йдеться в постанові НБУ №315 від 6 липня ц.р., текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

У постанові зазначається, що це рішення ухвалено у зв`язку з «позитивними тенденціями в діяльності банківської системи».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою (№421 від 22 липня 2009 р.) ввів низку обмежень для банків, які працюють зі збитком. Зокрема, регулятор заборонив збитковим банкам видавати незабезпечені (бланкові) кредити, викупляти свої акції й купувати недержавні цінні папери, а також достроково погашати випущені ними боргові цінні папери (крім випадків, коли погашення здійснюється за ціною нижче, ніж 50% від номіналу).