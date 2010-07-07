Дві маленькі сестри, граючи "в лікарню", отруїлися ліками

23:31, 07 липня 2010
Суспільство
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Трагедія в Дніпропетровську

Учора в Дніпропетровську двоє малолітніх сестер, залишених вдома без догляду батьків, отруїлися ліками.

Як повідомила сьогодні журналістам начальник кримінальної міліції у справах неповнолітніх ГУ МВС у Дніпропетровській області Ірина КАЧИНСЬКА, молодша чотирирічна дитина померла. Її старша 7-річна сестра перебуває в реанімації лікарні в тяжкому стані.

Під час відсутності дорослих в квартирі діти вирішили пограти "в лікарню", використовуючи домашню аптечку з ліками.

 

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