Дві маленькі сестри, граючи "в лікарню", отруїлися ліками
23:31, 07 липня 2010Суспільство
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Трагедія в Дніпропетровську
Учора в Дніпропетровську двоє малолітніх сестер, залишених вдома без догляду батьків, отруїлися ліками.
Як повідомила сьогодні журналістам начальник кримінальної міліції у справах неповнолітніх ГУ МВС у Дніпропетровській області Ірина КАЧИНСЬКА, молодша чотирирічна дитина померла. Її старша 7-річна сестра перебуває в реанімації лікарні в тяжкому стані.
Під час відсутності дорослих в квартирі діти вирішили пограти "в лікарню", використовуючи домашню аптечку з ліками.
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